‘Yo en el futuro’ de Federico León no Teatro Principal

Compostela, 31 de xaneiro do 2017 – Dentro do Festival Escenas do Cambio, organizado pola Xunta de Galicia e que conta coa colaboración do concello de Santiago, hoxe presentase Yo en el futuro do arxentino Federico León as 21.30 no teatro Principal.

Escenas do Cambios é o Festival de inverno, de teatro, danza e arte en acción que conta co apoio da Concello de Santiago de Compostela. Escenas do Cambio está organizado pola Xunta de Galicia e celebra a súa terceira edición cun programa con 25 pezas de artistas e compañías de 10 países diferentes.

A peza de Federico León, escribe Óscar Cornago, é unha sorte de cerimonia escénica de pouco menos dunha hora de duración, unha cerimonia, por tanto, da repetición. É o ritual de amosar algo e amosarse a outros, e o que se amosa son unhas películas que os mesmos personaxes que as amosan gravaron de nenos. Como todo ritual, ten algo de confrontación cun pasado, que se fai presente en escena, e algo tamén de xa sabido, de aprendido.

A proxección destas gravacións ocupa o centro da obra, pero non son o centro da obra; o centro está no que ocorre en escena, no que está ocorrendo mentres se amosan esas imaxes, en como se están mirando e o que experimentan os que as miran, outro proceso escénico por natureza. Ese acto de mirar dá lugar a un pequeno ritual de iniciación, onde os maiores inician aos menores, a través do feito de amosarlles algo, de dirixirlles a mirada, e con ela, a vida, nun sentido determinado.

Como en todo ritual hai un grao de violencia, a violencia dunha orde (escénica) imposta, a orde precisa co que todo ten que suceder, co que todo se ten que repetir, o trauma do paso dun estado a outro, da nenez á adolescencia, da adolescencia á vellez, a violencia dunha perda.

Federico León (Bos Aires, 1975).

En teatro escribiu e dirixiu Cachetazo de campo, Museo Miguel Ángel Boezzio, Mil quinientos metros sobre el nivel de Jack, El adolescente, Yo en el Futuro, Las Multitudes e Las ideas. Escribiu, dirixiu e actuou na súa primeira película, Todo juntos. En 2007 escribiu e dirixiu, xunto a Marcos Martínez, a súa segunda película: Estrellas. En 2009, xunto a Martín Rejtman, escribiu e dirixiu Entrenamiento elemental para actores. En 2014 realizou . La última película, unha serie de intervencións en ex cine transformados en establecimientos de coches.